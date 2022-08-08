Два челябинских тигра будут жить в приюте под Хабаровском. Фото, видео

09 августа 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» маленький Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Амурский тигр Гектор из Челябинска, которого готовят к отправке на Дальний Восток, будет жить рядом с вольером тигра Жорика. Оба они являются питомцами руководителя челябинского приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна. О будущем месте жительства Гектора URA.RU рассказал зоощитник. «Тигр будет жить в специальном реабилитационном центре „Утес“ под Хабаровском, рядом с тигром Жориком. Центр специализируется на реабилитации диких животных», — отметил Даллакян Подробности перевозки тигра Даллакян обещает сообщить в ближайшее время. Репатриация стала возможна благодаря предприятию «Амур Минералс», которое находится в Хабаровске и входит в РМК. Именно туда Даллакян отправил Жорика, после того как спас покалеченного тигра. В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника. Пьяный мужчина в передвижном зоолунапарке «Барс» в Бузулуке Оренбургской области пытался похитить маленького Гектора из клетки. Из-за полученных увечий тигр навсегда остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы. Гектор с детства любит водные процедуры Фото: Карен Даллакян

Амурский тигр Гектор из Челябинска, которого готовят к отправке на Дальний Восток, будет жить рядом с вольером тигра Жорика. Оба они являются питомцами руководителя челябинского приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна. О будущем месте жительства Гектора URA.RU рассказал зоощитник. «Тигр будет жить в специальном реабилитационном центре „Утес“ под Хабаровском, рядом с тигром Жориком. Центр специализируется на реабилитации диких животных», — отметил Даллакян Подробности перевозки тигра Даллакян обещает сообщить в ближайшее время. Репатриация стала возможна благодаря предприятию «Амур Минералс», которое находится в Хабаровске и входит в РМК. Именно туда Даллакян отправил Жорика, после того как спас покалеченного тигра. В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника. Пьяный мужчина в передвижном зоолунапарке «Барс» в Бузулуке Оренбургской области пытался похитить маленького Гектора из клетки. Из-за полученных увечий тигр навсегда остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.