05 августа 2022

В Екатеринбурге в пунктах Ozon ужесточили правила выдачи товаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, сотовый телефон, монитор, интернет-магазин, покупки в интернете, ozon, озон
Сотрудники пунктов выдачи перестраховываются и задают дополнительные вопросы Фото:

В пунктах выдачи Ozon у клиентов теперь спрашивают не только штрих-код, но и дополнительную информацию — на кого был оформлен заказ и по какому адресу. Это заметила одна из читательниц URA.RU. Ранее агентство сообщало, что в одном из отделений неизвестный получил дорогостоящий телефон, который был оформлен не на него.

«Обычно я забираю посылки по штрих-коду, а сегодня у меня стали спрашивать: „А вы по какому адресу оформляли? А на кого?“ Только после того, как я ответила на все вопросы, мне вынесли посылку. Уточнила у молодого человека, что происходит? Он говорит, а у нас участились случаи, когда левые люди получают посылки. Стало много мошенников», — поделилась читательница.

URA.RU направило запрос представителям Ozon. В компании ответили, что условия выдачи товаров остались прежними. «Важно назвать сотруднику пункта номер заказа или показать штрих код. Для товаров 18+ требуется документ, подтверждающий личность. Сотрудник пункта выдачи действительно может задать дополнительны вопросы (кто является получателем, номер телефона из заказа и тд.), в случае если клиент неуверенно назвал номер заказа и так далее для избежания неточностей», — пояснили в компании.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В пунктах выдачи Ozon у клиентов теперь спрашивают не только штрих-код, но и дополнительную информацию — на кого был оформлен заказ и по какому адресу. Это заметила одна из читательниц URA.RU. Ранее агентство сообщало, что в одном из отделений неизвестный получил дорогостоящий телефон, который был оформлен не на него. «Обычно я забираю посылки по штрих-коду, а сегодня у меня стали спрашивать: „А вы по какому адресу оформляли? А на кого?“ Только после того, как я ответила на все вопросы, мне вынесли посылку. Уточнила у молодого человека, что происходит? Он говорит, а у нас участились случаи, когда левые люди получают посылки. Стало много мошенников», — поделилась читательница. URA.RU направило запрос представителям Ozon. В компании ответили, что условия выдачи товаров остались прежними. «Важно назвать сотруднику пункта номер заказа или показать штрих код. Для товаров 18+ требуется документ, подтверждающий личность. Сотрудник пункта выдачи действительно может задать дополнительны вопросы (кто является получателем, номер телефона из заказа и тд.), в случае если клиент неуверенно назвал номер заказа и так далее для избежания неточностей», — пояснили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...