В Екатеринбурге в пунктах Ozon ужесточили правила выдачи товаров

06 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники пунктов выдачи перестраховываются и задают дополнительные вопросы Фото: Анна Майорова © URA.RU В пунктах выдачи Ozon у клиентов теперь спрашивают не только штрих-код, но и дополнительную информацию — на кого был оформлен заказ и по какому адресу. Это заметила одна из читательниц URA.RU. Ранее агентство сообщало, что в одном из отделений неизвестный получил дорогостоящий телефон, который был оформлен не на него. «Обычно я забираю посылки по штрих-коду, а сегодня у меня стали спрашивать: „А вы по какому адресу оформляли? А на кого?“ Только после того, как я ответила на все вопросы, мне вынесли посылку. Уточнила у молодого человека, что происходит? Он говорит, а у нас участились случаи, когда левые люди получают посылки. Стало много мошенников», — поделилась читательница. URA.RU направило запрос представителям Ozon. В компании ответили, что условия выдачи товаров остались прежними. «Важно назвать сотруднику пункта номер заказа или показать штрих код. Для товаров 18+ требуется документ, подтверждающий личность. Сотрудник пункта выдачи действительно может задать дополнительны вопросы (кто является получателем, номер телефона из заказа и тд.), в случае если клиент неуверенно назвал номер заказа и так далее для избежания неточностей», — пояснили в компании.

В пунктах выдачи Ozon у клиентов теперь спрашивают не только штрих-код, но и дополнительную информацию — на кого был оформлен заказ и по какому адресу. Это заметила одна из читательниц URA.RU. Ранее агентство сообщало, что в одном из отделений неизвестный получил дорогостоящий телефон, который был оформлен не на него. «Обычно я забираю посылки по штрих-коду, а сегодня у меня стали спрашивать: „А вы по какому адресу оформляли? А на кого?“ Только после того, как я ответила на все вопросы, мне вынесли посылку. Уточнила у молодого человека, что происходит? Он говорит, а у нас участились случаи, когда левые люди получают посылки. Стало много мошенников», — поделилась читательница. URA.RU направило запрос представителям Ozon. В компании ответили, что условия выдачи товаров остались прежними. «Важно назвать сотруднику пункта номер заказа или показать штрих код. Для товаров 18+ требуется документ, подтверждающий личность. Сотрудник пункта выдачи действительно может задать дополнительны вопросы (кто является получателем, номер телефона из заказа и тд.), в случае если клиент неуверенно назвал номер заказа и так далее для избежания неточностей», — пояснили в компании.