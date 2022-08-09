МВД раскрыло причину драки цыган-погорельцев с МЧС Екатеринбурга

Екатеринбургские полицейские подтвердили конфликт между погорельцами и пожарными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цыгане-погорельцы напали с ножами и лопатами на свердловских пожарных из-за того, что спасатели не пускали их забрать вещи из горящих домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

«Во время пожара поступило сообщение о конфликтной ситуации. Причиной было то, что погорельцы хотели зайти в горящий дом забрать вещи, а спасатели их не пускали», — рассказал Крюков. Представитель ведомства отметил, что конфликт был пресечен на месте, в больницу никто не обращался и заявлений о телесных повреждениях не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Цыганском поселке в Екатеринбурге загорелись два частных дома, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Также агентство рассказывало, что погорельцы с ножами напали на спасателей.