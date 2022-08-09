09 августа 2022

МВД раскрыло причину драки цыган-погорельцев с МЧС Екатеринбурга

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Екатеринбургские полицейские подтвердили конфликт между погорельцами и пожарными Фото:

Цыгане-погорельцы напали с ножами и лопатами на свердловских пожарных из-за того, что спасатели не пускали их забрать вещи из горящих домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

«Во время пожара поступило сообщение о конфликтной ситуации. Причиной было то, что погорельцы хотели зайти в горящий дом забрать вещи, а спасатели их не пускали», — рассказал Крюков. Представитель ведомства отметил, что конфликт был пресечен на месте, в больницу никто не обращался и заявлений о телесных повреждениях не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Цыганском поселке в Екатеринбурге загорелись два частных дома, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Также агентство рассказывало, что погорельцы с ножами напали на спасателей.

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Цыгане-погорельцы напали с ножами и лопатами на свердловских пожарных из-за того, что спасатели не пускали их забрать вещи из горящих домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «Во время пожара поступило сообщение о конфликтной ситуации. Причиной было то, что погорельцы хотели зайти в горящий дом забрать вещи, а спасатели их не пускали», — рассказал Крюков. Представитель ведомства отметил, что конфликт был пресечен на месте, в больницу никто не обращался и заявлений о телесных повреждениях не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Цыганском поселке в Екатеринбурге загорелись два частных дома, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Также агентство рассказывало, что погорельцы с ножами напали на спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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