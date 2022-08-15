За месяц в Челябинске продали 131 грузовой автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область оказалась на шестом месте регионов-лидеров продаж грузовиков в июле 2022 года. За месяц был реализован 131 грузовой автомобиль.

«В июле этого года среди регионов РФ наибольший результат продаж новых грузовиков показала Москва — 2945 единиц техники. В пятерку лидеров попали Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область и Татарстан. Челябинская область обогнала Свердловскую и оказалась в топ-6 рейтинга регионов», — сообщает сайт «Автостат Инфо».

По данным рейтинга, общий объем продаж грузовых автомобилей достиг в июле 2022 года 6639 единиц техники против 5764 автомобилей, реализованных в июне. По сравнению с июлем 2021 года продажи грузовиков сократились на 32 процента.

Ранее стало известно, что в Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Лидерами рейтинга продаж стали автомобили марки Lada. В топ-5 попали два китайских бренда.