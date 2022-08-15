Челябинская область попала в топ продаж грузовиков по России. Скрин

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Автомобиль алкомаркета Красное Белое. Челябинская область, трасса м-5, грузовик, м5, красное белое, кб, алкомаркет красное белое
За месяц в Челябинске продали 131 грузовой автомобиль Фото:

Челябинская область оказалась на шестом месте регионов-лидеров продаж грузовиков в июле 2022 года. За месяц был реализован 131 грузовой автомобиль.

«В июле этого года среди регионов РФ наибольший результат продаж новых грузовиков показала Москва — 2945 единиц техники. В пятерку лидеров попали Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область и Татарстан. Челябинская область обогнала Свердловскую и оказалась в топ-6 рейтинга регионов», — сообщает сайт «Автостат Инфо».

По данным рейтинга, общий объем продаж грузовых автомобилей достиг в июле 2022 года 6639 единиц техники против 5764 автомобилей, реализованных в июне. По сравнению с июлем 2021 года продажи грузовиков сократились на 32 процента.

Ранее стало известно, что в Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Лидерами рейтинга продаж стали автомобили марки Lada. В топ-5 попали два китайских бренда.

Челябинская область оказалась на шестом месте рейтинга

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Челябинская область оказалась на шестом месте регионов-лидеров продаж грузовиков в июле 2022 года. За месяц был реализован 131 грузовой автомобиль. «В июле этого года среди регионов РФ наибольший результат продаж новых грузовиков показала Москва — 2945 единиц техники. В пятерку лидеров попали Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область и Татарстан. Челябинская область обогнала Свердловскую и оказалась в топ-6 рейтинга регионов», — сообщает сайт «Автостат Инфо». По данным рейтинга, общий объем продаж грузовых автомобилей достиг в июле 2022 года 6639 единиц техники против 5764 автомобилей, реализованных в июне. По сравнению с июлем 2021 года продажи грузовиков сократились на 32 процента. Ранее стало известно, что в Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Лидерами рейтинга продаж стали автомобили марки Lada. В топ-5 попали два китайских бренда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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