Екатеринбуржцы пожаловались на фальшивых убийц тараканов

Екатеринбурженка Тамара Поспелова пожаловалась на дезинсекторов, которые не избавили ее от тараканов, но взяли с нее большие деньги. Женщина обратилась к журналистам.
«Мастер за четверть часа провел обработку под названием „Комплексный туман + барьер“. Тараканы и не собирались съезжать из квартиры, которая должна была стать для них смертельно опасной», — цитирует екатеринбурженку портал Е1. За обработку квартиры с Поспеловой взяли 15 тысяч рублей.
На сайте «ГорСЭС» говорится, что среди клиентов были представители крупных федеральных компаний по продаже бытовой техники, службы доставки и даже «Сеть городских порталов», куда входит Е1, однако журналисты опровергли это. По их данным, номер лицензии, выданный компании «ГорСЭС», приводит к организации, оказывающей стоматологические услуги.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и к представителю «ГорСЭС». Ответов на момент публикации не поступало.
Ранее на тараканов жаловались в организациях Нижнего Тагила. Местные жители публиковали фотографии и видео с насекомыми.
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