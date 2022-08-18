Екатеринбуржцы пожаловались на фальшивых убийц тараканов

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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
По словам Тамары Поспеловой, дорогая обработка не помогла избавиться от тараканов Фото:

Екатеринбурженка Тамара Поспелова пожаловалась на дезинсекторов, которые не избавили ее от тараканов, но взяли с нее большие деньги. Женщина обратилась к журналистам.

«Мастер за четверть часа провел обработку под названием „Комплексный туман + барьер“. Тараканы и не собирались съезжать из квартиры, которая должна была стать для них смертельно опасной», — цитирует екатеринбурженку портал Е1. За обработку квартиры с Поспеловой взяли 15 тысяч рублей.

На сайте «ГорСЭС» говорится, что среди клиентов были представители крупных федеральных компаний по продаже бытовой техники, службы доставки и даже «Сеть городских порталов», куда входит Е1, однако журналисты опровергли это. По их данным, номер лицензии, выданный компании «ГорСЭС», приводит к организации, оказывающей стоматологические услуги.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и к представителю «ГорСЭС». Ответов на момент публикации не поступало.

Ранее на тараканов жаловались в организациях Нижнего Тагила. Местные жители публиковали фотографии и видео с насекомыми.

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Екатеринбурженка Тамара Поспелова пожаловалась на дезинсекторов, которые не избавили ее от тараканов, но взяли с нее большие деньги. Женщина обратилась к журналистам. «Мастер за четверть часа провел обработку под названием „Комплексный туман + барьер“. Тараканы и не собирались съезжать из квартиры, которая должна была стать для них смертельно опасной», — цитирует екатеринбурженку портал Е1. За обработку квартиры с Поспеловой взяли 15 тысяч рублей. На сайте «ГорСЭС» говорится, что среди клиентов были представители крупных федеральных компаний по продаже бытовой техники, службы доставки и даже «Сеть городских порталов», куда входит Е1, однако журналисты опровергли это. По их данным, номер лицензии, выданный компании «ГорСЭС», приводит к организации, оказывающей стоматологические услуги. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и к представителю «ГорСЭС». Ответов на момент публикации не поступало. Ранее на тараканов жаловались в организациях Нижнего Тагила. Местные жители публиковали фотографии и видео с насекомыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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