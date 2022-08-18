Украина намерена обвинить Россию в провокации на ЗАЭС, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией до тех пор, пока Вооруженные силы РФ не покинут освобожденные территории. Украинские власти хотят обвинить Россию в готовящейся провокации на Запорожской АЭС. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 августа.
- Возобновление российско-украинских переговоров возможно только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам львовских переговоров.
- В Минобороны РФ заявили о том, что Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС в Энергодаре 19 августа из-за визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. По информации ведомства, украинская сторона намерена создать «зону отчуждения» до 30 километров и обвинить Россию в ядерном терроризме. В случае, если провокация Киева удастся, радиация накроет Польшу, Германию, Румынию и Словакию, уточнили в Минобороны.
- Украина потеряла около полумиллиона солдат в ходе спецоперации. Об этом сообщил лидер запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков. По его мнению, киевские власти значительно занижают потери ВСУ.
- Российские военные уничтожили около 60 украинских националистов в Николаевской области и свыше 80 в районах Белая Криница и Великое Артаково. Кроме того, более 250 националистов ликвидировали в районе населенного пункта Мазановка в ДНР, сообщили в Минобороны.
- Живущие в Донбассе дети начали разбираться в вооружении из-за постоянных атак жилых кварталов ВСУ. Так, мальчик из донецкого поселка Пантелеймоновка рассказал корреспонденту URA.RU про ракету «Точка-У», которая попала в его двор.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.
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