В крови российских военных нашли ботулотоксин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России назвало отравление ботулотоксином российских солдат, выполняющих задачи спецоперации в Запорожской области, химическим терроризмом. Ведомство также назвало произошедшее терактом.

«Режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления, в их организме было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что Россия «по факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма» готовит официальные документы с результатами анализов солдат. Все они будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.

Об инциденте с отравлением российских военных стало известно днем 20 августа. Пока никаких новых сведений на этот счет ведомство не приводит.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основные цели ВС РФ на этой территории — демилитаризация, денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под контроль российскими солдатами были взяты Херсонская, Запорожская области; Луганская народная республика была полностью освобождена от украинских военных и националистов. Освобождена и значительная территория ДНР.