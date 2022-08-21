Муж Симоньян осудил уральского журналиста за пост о Дугиной

Тигран Кеосаян осудил журналиста Дмитрия Фоминцева Фото: telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян осудил уральского журналиста Дмитрия Фоминцева за пост, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Об этом Тигран Кеосаян написал в своем официальном telegram-канале.

«Неудачный пост?! Нет, мразь, тебя и тебе подобных тварей должен ждать уголовный суд», — заявил Тигран Кеосаян. Дарья Дугина погибла в собственном автомобиле в ночь на 21 августа. Неизвестные заминировали ее машину, по данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца — философа Александра Дугина.

Дмитрий Фоминцев высказался о смерти девушки в своем telegram-канале: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо! Хорошо для наших пропагандонов. Киселеву, Соловьеву, Симоньян — им зарплату поднимут, все-таки и у них опасная профессия. Может, даже Кешке Воющему на болотах Шеремету копеечка перепадет, не зря все-таки надрывается».

Ранее URA.RU сообщало, что уральский журналист извинился за свои слова, заявив, что он лишь констатировал факт — пропагандисты и пиарщики теперь будут больше зарабатывать. Также агентство рассказывало, что Фоминцев удалил свой пост после жалобы на него в ФСБ и Следственный Комитет России.