Венгрия не будет выступать за антироссийские санкции, которые предполагают, в частности, запрет на выдачу виз в Шенгенскую зону для россиян. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Говорили о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — отметил он на своей официальной странице в одной из соцсетей, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Он также отметил, что от российский энергоресурсов Венгрия тоже не планирует отказываться, признав, что такие ограничения в первую очередь вредят ЕС. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям. Невозможно обеспечить поставку нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов», — добавил он.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению мирного населения Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. Запад не согласился с этим решением и ввел против РФ жесткие санкции, которые предполагали частичный или полный запрет от российских энергоресурсов и ограничение в посещении россиянами Европы. Таким образом, Запад усиливает антироссийскую политику.
Ранее Рейнсалу посоветовал жителям Эстонии не ездить в Россию, пишет Life. Эстония также национализирует детали демонтированных в Нарве и в Нарвы-Йыэсуу советских памятников, в том числе снесенного 16 августа танка Т-34, пишет MK.RU.
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Венгрия не будет выступать за антироссийские санкции, которые предполагают, в частности, запрет на выдачу виз в Шенгенскую зону для россиян. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Говорили о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — отметил он на своей официальной странице в одной из соцсетей, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Он также отметил, что от российский энергоресурсов Венгрия тоже не планирует отказываться, признав, что такие ограничения в первую очередь вредят ЕС. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям. Невозможно обеспечить поставку нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов», — добавил он. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению мирного населения Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. Запад не согласился с этим решением и ввел против РФ жесткие санкции, которые предполагали частичный или полный запрет от российских энергоресурсов и ограничение в посещении россиянами Европы. Таким образом, Запад усиливает антироссийскую политику. Ранее Рейнсалу посоветовал жителям Эстонии не ездить в Россию, пишет Life. Эстония также национализирует детали демонтированных в Нарве и в Нарвы-Йыэсуу советских памятников, в том числе снесенного 16 августа танка Т-34, пишет MK.RU.