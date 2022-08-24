Под Екатеринбургом мотоциклист перепрыгнет через самолет

Помимо мото-шоу зрители смогут посмотреть трюки пилотажной группы Фото: telegram-канал фестиваля «От Винта!»

Участник мото-экстрим шоу Ивана Пушкарева перепрыгнет через самолет Як-52 в рамках фестиваля «От Винта!». Также зрители смогут увидеть авиашоу, прыжки с парашютом и посетить концерт Свердловской филармонии под открытым небом. Мероприятие пройдет 27 августа на аэродроме «Логиново» в Белоярском районе Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Фишкой мото-экстрим шоу Ивана Пушкарева станет прыжок через самолет Як-52», — сообщают представители фестиваля «От Винта!». Также собственная пилотажная группа Свердловской области устроит премьеру авиашоу.

Шесть самолетов малой авиации покажут зрителям все возможности летательных аппаратов. А 12 парашютистов-спортсменов совершат показательный прыжок с критически низкой высоты — 200 метров, чтобы зрителям было хорошо видно момент отделения парашютистов от самолета.

После премьеры авиашоу на аэродроме 45 вокалистов симфонического хора Свердловской филармонии исполнят песню «От Винта!» в честь Свердловской пилотажной команды. Для гостей фестиваля организаторы приготовили спектакли театра Вороны Капы и анимационные программы.

Более подробно с афишей фестиваля «От Винта!» можно ознакомиться на сайте . Представления пройдут с 8.00 до 19.00 на аэродроме ДОСААФ в селе Логиново в Белоярском районе (ул. Полетная,1).



Ранее под Екатеринбургом чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков совершил прыжок с флагом России размером в шесть волейбольных полей. Фестиваль с авиашоу также прошел на аэродроме ДОСААФ «Логиново».