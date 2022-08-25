В екатеринбургском «Вкусно — и точка» нашли замену картошке-фри

Картофель-фри вернется в меню в течение нескольких недель Фото: Размик Закарян © URA.RU

Из-за неурожая и проблем с логистикой у нового ресторана «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) из меню временно пропала картошка-фри. Однако владельцы предприятия нашли альтернативу любимому блюду посетителей — теперь екатеринбуржцам готовы предложить луковые кольца. Об это рассказала операционный менеджер компании в Уральском регионе Ада Тулегенова.

«Сейчас наблюдаются сложности с картофелем-фри в России. Из-за недостаточного урожай с прошлого года продукта не хватает на всем рынке общественного питания. Поэтому часть новых предприятий перезапускается с временной заменой картофелю-фри — это луковые кольца», — пояснила Тулегенова. При этом она подчеркнула, что продажи пропавшего их меню картофеля будут восстановлены в течение нескольких недель.

По словам операционного менеджера «Вкусно — и точка», для готовки необходим особый сорт картофеля, который ранее завозили из Польши и Египта. Однако сейчас компания открыла завод под Липецком, который будет обрабатывать и поставлять картошку-фри во все точки бывшего McDonald’s.

«Картофель фри готовится из строго определенного сорта, и не один год адаптировали этот картофель под российские условия. С этим справились, и основное производство сейчас под Липецком. Последние 10 лет мы занимались процессом импортозамещения, и строительство завода в Липецкой области, было одним из его этапов», — рассказала Ада Тулегенова. И особо подчеркнула, что текущие сложности с картофелем-фри — это неурожай, а доля влияния закрытия логистических путей в страну в данном случае незначительная.

При этом в компании подчеркнули, что все поставщики, которые сотрудничали с McDonald’s ранее продлили договор с новым рестораном «Вкусно — и точка». Булки все также поставляет московская компания «Бимбо КьюЭсАр Рус», овощи привозит «Белая дача», а котлеты — «Мироторг» и «Маруся».

Ранее в меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вернули «Биг тейсти». Он пропадал на время ребрендинга, который начался после ухода сети американских ресторанов McDonald’s. Компания решила покинуть страну из-за проведения Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.