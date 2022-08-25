В центре Екатеринбурга полыхает автомобиль «Яндекс. Такси». Видео

26 августа 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Водитель загоревшейся машины перевозил цветы Фото: URA.RU В центре Екатеринбурга, возле общежития Горного университета на ул. 8 Марта, загорелся автомобиль «Яндекс. Такси», выехавший с проезжей части. Свидетелем инцидента стал корреспондент URA.RU. «По словам очевидцев, машину начали тушить еще на противоположной стороне улицы — возле павильона над замороженной станцией метро „Бажовская“. Водитель жив, на месте работают сотрудники ДПС. Пожарные едут», — рассказал журналист. В УМВД РФ по Екатеринбургу уточняют информацию о происшествии. Позднее водитель рассказал, как все было: «Стоял на перекрестке Большакова-8 Марта. Дым из-под капота пошел. Быстренько завернул, где остановка, чтобы не перегораживать. Открыл капот, там пламя. Побежал за огнетушителем. Опять открыл капот. А там газовое оборудование и, видимо, пошел газ из трубки, и огнетушитель вообще не помог. Она моментально вспыхнула». Обновлено в 17:40: в третий абзац добавлен комментарий водителя. К тому моменту пожар потушили

В центре Екатеринбурга, возле общежития Горного университета на ул. 8 Марта, загорелся автомобиль «Яндекс. Такси», выехавший с проезжей части. Свидетелем инцидента стал корреспондент URA.RU. «По словам очевидцев, машину начали тушить еще на противоположной стороне улицы — возле павильона над замороженной станцией метро „Бажовская“. Водитель жив, на месте работают сотрудники ДПС. Пожарные едут», — рассказал журналист. В УМВД РФ по Екатеринбургу уточняют информацию о происшествии. Позднее водитель рассказал, как все было: «Стоял на перекрестке Большакова-8 Марта. Дым из-под капота пошел. Быстренько завернул, где остановка, чтобы не перегораживать. Открыл капот, там пламя. Побежал за огнетушителем. Опять открыл капот. А там газовое оборудование и, видимо, пошел газ из трубки, и огнетушитель вообще не помог. Она моментально вспыхнула». Обновлено в 17:40: в третий абзац добавлен комментарий водителя. К тому моменту пожар потушили