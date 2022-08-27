Пожарные сообщают, что площадь пожара на складе с пиротехникой в Екатеринбурге — 70 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Об этом рассказали очевидцы.

«Первый этаж сгорел, второй задымился. Пожарные прибыли через 15 минут после звонка, скорая — через 25», — сообщает очевидец корреспонденту Е1. В момент пожара внутри, на втором этаже, жили рабочие, которые строили соседнее здание. Люди самостоятельно покинули горящий склад.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что на площади 70 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на первом этаже административного здания. На месте работали 18 спасателей и четыре пожарные машины.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш загорелся частный дом, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.