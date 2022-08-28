Торговый представитель присвоила выручку челябинских магазинов

29 августа 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карталах (Челябинская область) торговый представитель присвоила выручку восьми магазинов города и потратила их на отпуск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Работая торговым представителем, в течение июня-июля текущего года забирала деньги по доверенности и должна была перечислять их на счета своей компании. Однако собранную выручку она потратила на организацию своего отпуска. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что женщина была задержана. На нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время ей избирается мера пресечения. Ранее сотрудница челябинского отделения «Почты России» присвоила себе деньги, которые должна была сдавать инкассаторам. Также женщина присваивала себе пенсию других людей, которую сама же оформила незаконно.

В Карталах (Челябинская область) торговый представитель присвоила выручку восьми магазинов города и потратила их на отпуск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Работая торговым представителем, в течение июня-июля текущего года забирала деньги по доверенности и должна была перечислять их на счета своей компании. Однако собранную выручку она потратила на организацию своего отпуска. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что женщина была задержана. На нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время ей избирается мера пресечения. Ранее сотрудница челябинского отделения «Почты России» присвоила себе деньги, которые должна была сдавать инкассаторам. Также женщина присваивала себе пенсию других людей, которую сама же оформила незаконно.