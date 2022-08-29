В больницах Екатеринбурга образовались очереди из-за роста COVID

Очередь растягивается на несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге растет количество больных COVID-19. Медики уже не справляются с наплывом пациентов. Ситуацию усугубляет и сезон ОРВИ. В поликлиниках образовались огромные очереди. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В тесном помещении едва хватает места. Очередь растягивается на несколько часов. Стоять в очереди становится невыносимо, поэтому иногда приходится выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом», — посетовал екатеринбуржец Сергей, который пытался попасть на прием в Центральную городскую клиническую больницу №6.

По словам другого жителя столицы Урала, очень много возрастных горожан стоят в очереди. «Очень много пациентов старше 65. У многих их них есть сопутствующие болезни. Например, сахарный диабет или проблемы с сердцем. Им ожидать своего приема в таких огромных очередях еще сложнее, чем более молодому поколению. Короче говоря, в очереди стоят все: и молодые, и взрослые», — поделился своими наблюдениями с агентством житель Верх-Исетского района Екатеринбурга Ренат, который посетил МО «Новая больница».

«Врачи, видя такую очередь, начинают нервничать. Так как из-за такой ситуации не удается уделить должное внимание каждому пациенту. Люди, конечно, начинают возмущаться. Врач выслушивает весь этот негатив. В итоге пациент хамит врачу, а медику приходится грубить пациенту. Каждый год данная ситуация повторяется. Будто нельзя заранее подготовиться к сезону болезней, чтобы не усложнять жить горожанам и врачам», — отметил собеседник агентства, проживающий в микрорайоне Химмаш.

Редакция агентства обратилась за комментарием в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.