На вырученные с продажи служебного авто деньги, жители предлагают отремонтировать детский сад Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Агаповского района Челябинской области предложили заместителю главы по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи Алексею Мирошину продать служебный автомобиль, который числится на балансе района, и на полученные деньги сделать ремонт в детском саду. Со своим предложением жители пришли лично на прием к чиновнику.

«Не нужен вам этот дорогой автомобиль. Жители хотят его продать. Но это находится в руках у вас. Мы считаем, что этих денег, в принципе, практически на ремонт детского сада хватит, если администрация продаст этот дорогой автомобиль», — говорят жители на видео, опубликованном в telegram-канале Ural Mash.

Жители отмечают, что детские сады и школы в районе не ремонтировали уже несколько десятилетий. По их мнению, распределение бюджета должно происходить справедливо.

На видео Мирошин отвечает жителям, что автомобиль числится на балансе администрации района, а говоря про неэффективное использование бюджета, они сообщают о правонарушении. По мнению замглавы, продажа автомобиля проблемы района не решит. URA.RU пыталось дозвониться до приемной Мирошина. Там на звонок не ответили.