30 августа 2022

Жители челябинского района просят замглавы продать служебное авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, чиновник, портфель
На вырученные с продажи служебного авто деньги, жители предлагают отремонтировать детский сад Фото:

Жители Агаповского района Челябинской области предложили заместителю главы по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи Алексею Мирошину продать служебный автомобиль, который числится на балансе района, и на полученные деньги сделать ремонт в детском саду. Со своим предложением жители пришли лично на прием к чиновнику.

«Не нужен вам этот дорогой автомобиль. Жители хотят его продать. Но это находится в руках у вас. Мы считаем, что этих денег, в принципе, практически на ремонт детского сада хватит, если администрация продаст этот дорогой автомобиль», — говорят жители на видео, опубликованном в telegram-канале Ural Mash.

Жители отмечают, что детские сады и школы в районе не ремонтировали уже несколько десятилетий. По их мнению, распределение бюджета должно происходить справедливо.

На видео Мирошин отвечает жителям, что автомобиль числится на балансе администрации района, а говоря про неэффективное использование бюджета, они сообщают о правонарушении. По мнению замглавы, продажа автомобиля проблемы района не решит. URA.RU пыталось дозвониться до приемной Мирошина. Там на звонок не ответили.

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Жители Агаповского района Челябинской области предложили заместителю главы по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи Алексею Мирошину продать служебный автомобиль, который числится на балансе района, и на полученные деньги сделать ремонт в детском саду. Со своим предложением жители пришли лично на прием к чиновнику. «Не нужен вам этот дорогой автомобиль. Жители хотят его продать. Но это находится в руках у вас. Мы считаем, что этих денег, в принципе, практически на ремонт детского сада хватит, если администрация продаст этот дорогой автомобиль», — говорят жители на видео, опубликованном в telegram-канале Ural Mash. Жители отмечают, что детские сады и школы в районе не ремонтировали уже несколько десятилетий. По их мнению, распределение бюджета должно происходить справедливо. На видео Мирошин отвечает жителям, что автомобиль числится на балансе администрации района, а говоря про неэффективное использование бюджета, они сообщают о правонарушении. По мнению замглавы, продажа автомобиля проблемы района не решит. URA.RU пыталось дозвониться до приемной Мирошина. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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