В поселке под Екатеринбургом пропали двое детей. Фото

01 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Шабровском разыскивают двух девятилетних мальчиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают двух девятилетних мальчиков, которые пропали в поселке Шабровском 31 августа. Информация об этом появилось в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок — Гуфранов Кирилл, девять лет. Нуждается в медицинской помощи. Также пропал Дмитрий Петров, девять лет. Место пропажи — поселок Шабровский», — рассказывают волонтеры. Поиском занимаются они, а также сотрудники отдела полиции №12. Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефону 102. Ориентировка из группы поискового отряда «Прорыв», vk.com Ориентировка из группы поискового отряда «Прорыв», vk.com

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают двух девятилетних мальчиков, которые пропали в поселке Шабровском 31 августа. Информация об этом появилось в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок — Гуфранов Кирилл, девять лет. Нуждается в медицинской помощи. Также пропал Дмитрий Петров, девять лет. Место пропажи — поселок Шабровский», — рассказывают волонтеры. Поиском занимаются они, а также сотрудники отдела полиции №12. Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефону 102.