31 августа 2022

В поселке под Екатеринбургом пропали двое детей. Фото

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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, школьник, ступени
В Шабровском разыскивают двух девятилетних мальчиков Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают двух девятилетних мальчиков, которые пропали в поселке Шабровском 31 августа. Информация об этом появилось в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал ребенок — Гуфранов Кирилл, девять лет. Нуждается в медицинской помощи. Также пропал Дмитрий Петров, девять лет. Место пропажи — поселок Шабровский», — рассказывают волонтеры. Поиском занимаются они, а также сотрудники отдела полиции №12. Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефону 102.

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают двух девятилетних мальчиков, которые пропали в поселке Шабровском 31 августа. Информация об этом появилось в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок — Гуфранов Кирилл, девять лет. Нуждается в медицинской помощи. Также пропал Дмитрий Петров, девять лет. Место пропажи — поселок Шабровский», — рассказывают волонтеры. Поиском занимаются они, а также сотрудники отдела полиции №12. Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефону 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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