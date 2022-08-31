В Шабровском разыскивают двух девятилетних мальчиков
В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают двух девятилетних мальчиков, которые пропали в поселке Шабровском 31 августа. Информация об этом появилось в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал ребенок — Гуфранов Кирилл, девять лет. Нуждается в медицинской помощи. Также пропал Дмитрий Петров, девять лет. Место пропажи — поселок Шабровский», — рассказывают волонтеры. Поиском занимаются они, а также сотрудники отдела полиции №12. Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефону 102.
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