Гидрометцентр: аномальную 36-градусную жару в Челябинске сменят грозы и похолодание

Грозы и похолодание до 1 градуса ждут Челябинскую область 3 и 4 сентября Фото: Марина Малкова © URA.RU

Аномально жаркая погода в Челябинской области, когда дневные температуры приближались к 40 градусам, сменятся ощутимым похолоданием и грозами с сильным ветром. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«В ночь на субботу, 3 сентября, при прояснении термометры будут показывать 8 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-23 градусов, лишь на юге местами сохранится жаркая погода — но температура не превысит 24-29 градусов. На протяжении всех суток в регионе ожидаются дожди и грозы. Уже 4 сентября ночью похолодает до плюс 1 градуса, а днем — до 16-21 градуса», — пояснили в челябинском гидрометцентре.

Дожди и грозы, которые начнутся уже 2 сентября и затянутся на последующие сутки, завершатся в воскресенье. Скорость ветра упадет с 15-18 метров в секунду до 4-9 метров в секунду.