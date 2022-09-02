02 сентября 2022

Губернатор Махонин написал «Диктант Победы» в режиме онлайн

Губернатор Махонин написал "Диктант Победы" в онлайн-режиме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант - 2019». Екатеринбург, тотальный диктант
«Диктант Победы» — это международная патриотическая акция Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 сентября принял участие в международном историческом проекте. В этом году акция приурочена к официальной дате окончания Второй мировой войны, написано в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье».

«Глава региона Дмитрий Махонин принял участие в акции в онлайн-формате на сайте проекта. Он отметил, что „Диктант Победы“ — очень значимый проект для россиян, для всех прикамцев, и для жителей Перми — Города трудовой доблести» — говорится в сообщении.

По данным участников, диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. По итогу, победители будут награждены памятными дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве гостей на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Впервые «Диктант Победы» был проведен 7 мая три года назад. Его приурочили к празднованию 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. Позже было принято решение о ежегодном проведении.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 сентября принял участие в международном историческом проекте. В этом году акция приурочена к официальной дате окончания Второй мировой войны, написано в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье». «Глава региона Дмитрий Махонин принял участие в акции в онлайн-формате на сайте проекта. Он отметил, что „Диктант Победы“ — очень значимый проект для россиян, для всех прикамцев, и для жителей Перми — Города трудовой доблести» — говорится в сообщении. По данным участников, диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. По итогу, победители будут награждены памятными дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве гостей на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Впервые «Диктант Победы» был проведен 7 мая три года назад. Его приурочили к празднованию 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. Позже было принято решение о ежегодном проведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...