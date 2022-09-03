Челябинскую компанию «Ариант» наказали после публикации URA.RU о загрязнении почвы навозом

На эколога челябинской компании «Ариант» возбудили дело из-за загрязнения почвы свиным навозом

Зловонный запах от работы свинокомплекса много лет ощущают жители Еманжелинского и Увельского районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в отношении эколога агрофирмы «Ариант» возбудили административное производство по факту порчи земли около озера Большой Сарыкуль в результате нарушения правил обращения с удобрениями на основе навоза, а руководителю компании внесли представление об устранении нарушений. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки после публикации URA.RU, в которой жители жаловались на загрязнение почвы и воды свиными фекалиями.

«Участок, обозначенный в публикации URA.RU, принадлежит ООО „Агрофирма Ариант“, его крайняя точка находится на расстоянии 228 метров от границ озера Большой Сарыкуль. Министерством экологии области при выезде на место факты поступления удобрения на основе навоза в озеро не выявлены. Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведено выездное обследование, сделаны пробы почвы и замеры площади загрязнения на территории, прилегающей к земельному участку „Арианта“. На участке около поселка Ключи Еманжелинского района установлено превышение по азоту аммонийному в 1,4 раза, по нитрат-иону — в 3,8 раза», — рассказали URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки заместителем прокурора Еманжелинска в отношении инженера по охране окружающей среды компании возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земли в результате нарушения правил обращение с агрохимикатами и иными опасными отходами производства и потребления). Руководителю ООО «Агрофирма Ариант» внесено представление об устранении нарушений.

Вопрос об ущербе окружающей среде и его компенсации будет решать Уральское управление Росприроднадзора. При этом на удобрение на основе свиного навоза у компании есть положительное заключение госэкспертизы. Но использовать его фирма может только на своей земле.

Ранее в «Арианте» заявили, что не сливали фекалии в озеро, а они начали туда стекать с земли из-за дождей. Из-за этого фирма проводила вспашку земли.