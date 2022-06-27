В «Арианте» опровергли слив фекалий в челябинское озеро

Попадание отходов производства в водоем не зафиксировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирма «Ариант» опровергла слив свиных фекалий в озера Большой Сарыкуль Челябинской области. Как сообщили URA.RU в компании, инспекция министерства экологии региона не зафиксировала попадание отходов производства в водоем.

«Инспекция министерства экологии области, осуществив контрольные мероприятия, дала заключение — попадание навоза и продуктов его переработки в водный водоем не зафиксировано. Переработка навоза в удобрение производится на основании технологического регламента и полностью обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических и экологических требований», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Арианта».

В фирме добавили, что для внесения удобрений в почву применяется самая современная технология внесения жидких удобрений — мобильная, компактная шланговая система. Также компанией разработаны мероприятия, направленные на проверку результатов внесения удобрений в условиях заводнения.

URA.RU связалось с министерством экологии региона. Там обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее жители Еткульского и Еманжелинского районов обвинили агрофирму в сливе свиных фекалий в озеро Большой Сарыкуль. В компании ответили на обвинения, и заявили, что в загрязнении озера виноват паводок.