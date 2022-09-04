В крупном районе Екатеринбурга построят новые дома и запретят парковаться

Власти Екатеринбурга хотят поселить в Академическом еще 50 тысяч человек и запретить парковки

05 сентября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге планируют запретить парковку там, где это мешает скорым и пожарным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Академического района Екатеринбурга хочет построить жилье для 50 тысяч человек, а также запретить парковку автомобилей там, где это может помешать проезду скорых и пожарных. Соответствующее заявление сделал глава района Николай Смирнягин. «До 2025 года планируется построить еще 800 тысяч метров жилья, тем самым довести данный показатель до 5 млн. Благодаря этому количество жителей должно вырасти на 50 тысяч человек до 200 тысяч. Планируется запретить парковку автомобилей в зонах, где они способны помешать проезду скорых и пожарных», — рассказал он на заседании городской Общественной палаты, трансляция которой велась на сайте мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что новая школа №123 открыла свои двери для учеников в Академическом районе. Учебное заведение сможет принимать до 2500 школьников. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» сделал учреждению подарок в виде фонда художественной литературы для школьной библиотеки.

Администрация Академического района Екатеринбурга хочет построить жилье для 50 тысяч человек, а также запретить парковку автомобилей там, где это может помешать проезду скорых и пожарных. Соответствующее заявление сделал глава района Николай Смирнягин. «До 2025 года планируется построить еще 800 тысяч метров жилья, тем самым довести данный показатель до 5 млн. Благодаря этому количество жителей должно вырасти на 50 тысяч человек до 200 тысяч. Планируется запретить парковку автомобилей в зонах, где они способны помешать проезду скорых и пожарных», — рассказал он на заседании городской Общественной палаты, трансляция которой велась на сайте мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что новая школа №123 открыла свои двери для учеников в Академическом районе. Учебное заведение сможет принимать до 2500 школьников. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» сделал учреждению подарок в виде фонда художественной литературы для школьной библиотеки.