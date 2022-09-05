Россия отменила облегченный порядок посещения Курил для японцев

Россия отменила облегченный порядок посещения Курильских островов гражданами Японии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ отменяет положение, действовавшее с 1999 года.
«Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей от 2 сентября 1999 года», — сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин поручил МИД России уведомить о принятом решении Токио.
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