Россия отменила облегченный порядок посещения Курил для японцев

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, мишустин михаил
Михаил Мишустин отменил Соглашение правительств России и Японии от 1999 года Фото:

Россия отменила облегченный порядок посещения Курильских островов гражданами Японии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ отменяет положение, действовавшее с 1999 года.

«Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей от 2 сентября 1999 года», — сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин поручил МИД России уведомить о принятом решении Токио.

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Россия отменила облегченный порядок посещения Курильских островов гражданами Японии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ отменяет положение, действовавшее с 1999 года. «Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей от 2 сентября 1999 года», — сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин поручил МИД России уведомить о принятом решении Токио.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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