Источник: Куйвашев тайно соберется с «клубом генералов» перед выборами

Губернатора Куйвашева ждут на закрытой встрече с главами силовых ведомств

Евгения Куйвашева ждут на большом празднике Следственного комитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось четыре дня до выборов, готовит закрытую встречу с руководителями силовых ведомств области. Как сообщили URA.RU несколько источников, главу региона пригласили на банкет в честь 15-летия образования Следственного комитета при прокуратуре РФ.

«На празднике сегодня [7 сентября] собираются представители всех ведомств, губернатор тоже приглашен», — поделился собеседник, близкий к силовым структурам. Планируется, что для гостей, помимо торжественной части, организуют небольшой фуршет. Источник агентства во власти уточнил, что Куйвашев «с большой долей вероятности» приедет на праздник, хотя в изначальных планах этого не было. В пресс-службе губернатора кратко подтвердили URA.RU, что шеф действительно приглашен.

Встречу главы региона с силовым истеблишментом называют особенно важной в преддверии губернаторских выборов. Сотрудники МВД, СК, Росгвардии и других ведомств — значительная часть властного электората, и его поддержка необходима Куйвашеву. За последний год губернатор встречался с генералами по меньшей мере четырежды — в декабре (День ФСБ), в феврале (День защитника Отечества), в мае (День Победы) и в июле (на вечере в честь «Иннопрома»).

Знаковым нынешний банкет считается и для нового начальника свердловского УФСБ Игоря Николаева, назначенного в конце июля. Для него праздник следователей станет первым большим выходом в свет: прежде генерал-майор не появлялся на таких масштабных встречах, и сейчас он получит возможность ближе познакомиться с коллегами в погонах.

Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. Помимо Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», в гонке участвуют вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).