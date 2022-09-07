В Екатеринбурге появится барселонский квартал. Фото

В Екатеринбурге появится новый жилой комплекс от застройщика "Брусника" в стиле барселонского квартала

08 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

«Брусника» рассчитывает, что в «Депо» переедут те, кто привык к родному району и не хочет уезжать из него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В район Старой Сортировки в Екатеринбурге проведут комплексный редевелопмент, который покажет, что комфортное жилье может быть доступно для каждого и в любой точке города. Новый квартал «Депо» на пяти тысяч человек станет тому подтверждением. Об этом сообщают представители строительной компании «Брусника». «Новый проект „Депо“ появится в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (еще проектируется) и будет состоять из семи жилых домов, а также детского сада на 300 мест», — рассказали в «Бруснике». Дома будут иметь переменную высоту застройки. По словам директора екатеринбургского филиала «Брусники» Натальи Лушниковой, выбирая место для «Депо», команда ориентировалась на пример в Барселоне — с четкой сеткой улиц между кварталами и ярко выраженными пешеходными зонами. Поэтому внутри жилого комплекса будет пространство для прогулок с большим количеством зелени, а автомобильная дорога будет вынесена за пределы «Депо», что позволит жителям безопасно передвигаться в пределах жилых кварталов, а автомобилистам не беспокоиться о выезде из двора. Также специалисты по ландшафтному дизайну «Брусники» организуют систему дождевых садов в дополнение к классической ливневке. Ее суть в том, что во время осадков и таяния снега вода с крыши и из паркинга будет стекать в дождевой сад. Там специальные растения будут фильтровать воду и отправлять ее в реку Ольховку, расположенную в границах квартала. Набережная реки также не останется без внимания застройщика: здесь появятся заводи и зоны «тихого» отдыха. Как отмечает руководитель архитектурной мастерской Дмитрий Извин, жилой комплекс ориентирован на семейных людей. Именно поэтому при проектировании упор сделан на двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Но не забыты и популярные студии и однокомнатные квартиры — они есть в «Депо» в разных видах планировок и площадей. На первых этажах домов «Депо» буду обустроены квартиры с террасами, которые выходят во двор-сад. Это дополнительное пространство можно превратить в летнюю гостиную, спортзал или лаунж-зону. А на последних этажах, где также спроектированы террасы, можно сделать зону барбекю. Квартал «Депо» будет состоять из домов разной этажности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главными гостями презентации проекта «Брусники» стали риелторы и агенты недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Депо» спроектирован по типу кварталов в Барселоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запечатлеть новый жилой комплекс «Брусники» стремились все гости презентации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дворы квартала по традиции будут наполнены озеленением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После презентации руководство «Брусники» ответило на все интересующие риелторов вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С центром Екатеринбурга жилой квартал связывают две магистральные улицы — Халтурина и Бебеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В район Старой Сортировки в Екатеринбурге проведут комплексный редевелопмент, который покажет, что комфортное жилье может быть доступно для каждого и в любой точке города. Новый квартал «Депо» на пяти тысяч человек станет тому подтверждением. Об этом сообщают представители строительной компании «Брусника». «Новый проект „Депо“ появится в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (еще проектируется) и будет состоять из семи жилых домов, а также детского сада на 300 мест», — рассказали в «Бруснике». Дома будут иметь переменную высоту застройки. По словам директора екатеринбургского филиала «Брусники» Натальи Лушниковой, выбирая место для «Депо», команда ориентировалась на пример в Барселоне — с четкой сеткой улиц между кварталами и ярко выраженными пешеходными зонами. Поэтому внутри жилого комплекса будет пространство для прогулок с большим количеством зелени, а автомобильная дорога будет вынесена за пределы «Депо», что позволит жителям безопасно передвигаться в пределах жилых кварталов, а автомобилистам не беспокоиться о выезде из двора. Также специалисты по ландшафтному дизайну «Брусники» организуют систему дождевых садов в дополнение к классической ливневке. Ее суть в том, что во время осадков и таяния снега вода с крыши и из паркинга будет стекать в дождевой сад. Там специальные растения будут фильтровать воду и отправлять ее в реку Ольховку, расположенную в границах квартала. Набережная реки также не останется без внимания застройщика: здесь появятся заводи и зоны «тихого» отдыха. Как отмечает руководитель архитектурной мастерской Дмитрий Извин, жилой комплекс ориентирован на семейных людей. Именно поэтому при проектировании упор сделан на двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Но не забыты и популярные студии и однокомнатные квартиры — они есть в «Депо» в разных видах планировок и площадей. На первых этажах домов «Депо» буду обустроены квартиры с террасами, которые выходят во двор-сад. Это дополнительное пространство можно превратить в летнюю гостиную, спортзал или лаунж-зону. А на последних этажах, где также спроектированы террасы, можно сделать зону барбекю.