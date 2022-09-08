Евросоюз оправдал свой эгоизм по зерну с Украины

Представитель Евросоюза Стано: «зерновая сделка» привела к снижению цен на продовольствие
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, ЗернопшенницасанкциипогрузкапорткорабльТурцияРоссияУкраинаголодурожайхлеб
По словам Стано, сделка по разблокированию украинских портов привела к снижению цен Фото:

Вывоз зерна из украинских портов поспособствовал увеличению предложения для развивающихся стран и снижению цен на продовольствие. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию. И наряду с „коридорами солидарности“ ЕС привела к снижению цен», — сообщил Стано РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По словам президента, все зерно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза.

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Вывоз зерна из украинских портов поспособствовал увеличению предложения для развивающихся стран и снижению цен на продовольствие. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. «Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию. И наряду с „коридорами солидарности“ ЕС привела к снижению цен», — сообщил Стано РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По словам президента, все зерно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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