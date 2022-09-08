Евросоюз оправдал свой эгоизм по зерну с Украины

По словам Стано, сделка по разблокированию украинских портов привела к снижению цен
Вывоз зерна из украинских портов поспособствовал увеличению предложения для развивающихся стран и снижению цен на продовольствие. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
«Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию. И наряду с „коридорами солидарности“ ЕС привела к снижению цен», — сообщил Стано РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По словам президента, все зерно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза.
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