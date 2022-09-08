Певица Монеточка обвинила СМИ в предвзятом отношении из-за спора с Костюшкиным

Лиза Монеточка: никому не интересны мои аргументы в споре с Костюшкиным

09 сентября 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Певица считает, что о ее позиции в медиа пространстве рассказывают реже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) рассказала, что больше всего в ситуации со Стасом Костюшкиным ее раздражает предвзятое отношение журналистов, которые не транслируют ее позицию. Об этом она написала у себя в telegram-канале. «Все публикуют только претензии [Костюшкина], никто не репостит мои гениальные ответы. Мои суперские стопроцентные аргументы, где я всех расставляю по местам и привожу неоспоримые доказательства! Это никому не интересно. Получается, зачем я отвечаю тогда? Надеюсь, это хотя бы интересно вам», — поделилась Монеточка с подписчиками. Есть момент, который забавляет ее в этой ситуации — то, что в СМИ ее называют «сбежавшей в Литву». Певица шутит, что заголовки новостей про нее начинаются именно с этой фразы. «Нет бы написать: «Лиза Монеточка родила ребеночка, спасибо ей большое». Мы будем писать: «Сбежавшая в Литву дрянь, которую мы ненавидим — Лиза Монеточка родила ребенка. Очень мило, посмотрите фотографии», — поделилась певица с подписчиками. Ранее URA.RU сообщало, что московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Певица в ответ на претензии приставов рассказала, что полностью погасила долг и прикрепила скрины денежных переводов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) рассказала, что больше всего в ситуации со Стасом Костюшкиным ее раздражает предвзятое отношение журналистов, которые не транслируют ее позицию. Об этом она написала у себя в telegram-канале. «Все публикуют только претензии [Костюшкина], никто не репостит мои гениальные ответы. Мои суперские стопроцентные аргументы, где я всех расставляю по местам и привожу неоспоримые доказательства! Это никому не интересно. Получается, зачем я отвечаю тогда? Надеюсь, это хотя бы интересно вам», — поделилась Монеточка с подписчиками. Есть момент, который забавляет ее в этой ситуации — то, что в СМИ ее называют «сбежавшей в Литву». Певица шутит, что заголовки новостей про нее начинаются именно с этой фразы. «Нет бы написать: «Лиза Монеточка родила ребеночка, спасибо ей большое». Мы будем писать: «Сбежавшая в Литву дрянь, которую мы ненавидим — Лиза Монеточка родила ребенка. Очень мило, посмотрите фотографии», — поделилась певица с подписчиками. Ранее URA.RU сообщало, что московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Певица в ответ на претензии приставов рассказала, что полностью погасила долг и прикрепила скрины денежных переводов.