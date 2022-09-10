В Челябинской области к 10 утра проголосовало 4,85% избирателей

Порядка 9 тысяч южноуральцев уже отдали свои голоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по состоянию на 10 утра на выборах разных уровней проголосовало 4,87% избирателей. Об этом сообщает областной избирком.

«По состоянию на 10:00 явка по всей области составила 9 тысяч 132 избирателя, то есть 4,85%. На выборах депутата заксобрания региона — 3 тысячи 41 человек, что составило 2,85%. Соответственно, на муниципальных выборах проголосовало 6 тысяч 91 человек — это 5,61%.», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын.

Он добавил, что обращений и жалоб на ход голосования пока не поступало. Участки для голосования будут работать до 20:00.

В воскресенье в Челябинской области впервые в истории проходят выборы в собрание Коркинского муниципального округа, объединившего четыре ранее враждующих муниципалитета. Также челябинцы голосують на довыборах депутата регионального парламента, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.