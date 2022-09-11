Блогер Варламов вступился за Монеточку в споре с Костюшкиным. Видео

Илья Варламов: нормальный суд признал бы песню Монеточки "Мама я не зигую" кавером или пародией

12 сентября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Блогер считает, что суд должен был признать песню кавером или пародией (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Известный урбанист и блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» на личном YouTube-канале вступился за екатеринбургскую певицу Лизу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которую объявили в розыск судебные приставы. Причиной стала невыплата штрафа Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. «Любой нормальный суд решил бы, что песня „Мама, я не зигую“ — это пародия или кавер. А от Монеточки бы просто отстали. Ну, или Костюшкин бы запретил ей петь эту песню публично», — сказал Варламов. Ранее URA.RU сообщало, что московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Певица в ответ на претензии приставов рассказала, что полностью погасила долг и прикрепила скрины денежных переводов. После этого, певица Монеточка обвинила СМИ в предвзятом отношении из-за спора с Костюшкиным, заявив, что никому не интересны ее аргументы.

Известный урбанист и блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» на личном YouTube-канале вступился за екатеринбургскую певицу Лизу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которую объявили в розыск судебные приставы. Причиной стала невыплата штрафа Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. «Любой нормальный суд решил бы, что песня „Мама, я не зигую“ — это пародия или кавер. А от Монеточки бы просто отстали. Ну, или Костюшкин бы запретил ей петь эту песню публично», — сказал Варламов. Ранее URA.RU сообщало, что московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Певица в ответ на претензии приставов рассказала, что полностью погасила долг и прикрепила скрины денежных переводов. После этого, певица Монеточка обвинила СМИ в предвзятом отношении из-за спора с Костюшкиным, заявив, что никому не интересны ее аргументы.