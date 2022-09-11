11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ХМАО «Лукойл» заменит испанскую компанию

Коммерсант: В ХМАО “Лукойл” расширяет партнерство с "Газпром нефтью"
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, лукойл пермь, качалка, нефть, нефтяное месторождение, цднг 11, цех добычи нефти, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел
«Лукойл» может получить долю в совместном проекте с «Газпром нефтью» Фото:

«Лукойл» может заменить испанскую компанию Repsol в проекте освоения Карабашских участков в ХМАО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«Газпром нефть» расширит работу с «Лукойлом», создав совместное предприятие на базе «Евротэк-Югра». «Лукойл» может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ», — сообщает издание.

Сейчас «Газпром нефть» владеет всеми акциями «Евротэк-Югра». Партнерство с «Лукойлом» позволит «Газпром нефти» быстрее приступить к разработке Карабашского месторождения, извлекаемые запасы которого составляют около 34 млн тонн.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится ко встрече с основателем «Лукойла» Вагитом Аликперовым. Встреча может быть связана с лоббированием интересов нефтяников. В условиях санкционного давления со стороны стран коллективного Запада против России, усилившегося с началом специальной военной операции по защите жителей Донбасса, такое партнерство может стать взаимовыгодным.

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«Лукойл» может заменить испанскую компанию Repsol в проекте освоения Карабашских участков в ХМАО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Газпром нефть» расширит работу с «Лукойлом», создав совместное предприятие на базе «Евротэк-Югра». «Лукойл» может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ», — сообщает издание. Сейчас «Газпром нефть» владеет всеми акциями «Евротэк-Югра». Партнерство с «Лукойлом» позволит «Газпром нефти» быстрее приступить к разработке Карабашского месторождения, извлекаемые запасы которого составляют около 34 млн тонн. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится ко встрече с основателем «Лукойла» Вагитом Аликперовым. Встреча может быть связана с лоббированием интересов нефтяников. В условиях санкционного давления со стороны стран коллективного Запада против России, усилившегося с началом специальной военной операции по защите жителей Донбасса, такое партнерство может стать взаимовыгодным.
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