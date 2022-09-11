В ХМАО «Лукойл» заменит испанскую компанию

«Лукойл» может заменить испанскую компанию Repsol в проекте освоения Карабашских участков в ХМАО. Об этом сообщает
«Газпром нефть» расширит работу с «Лукойлом», создав совместное предприятие на базе «Евротэк-Югра». «Лукойл» может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ», — сообщает издание.
Сейчас «Газпром нефть» владеет всеми акциями «Евротэк-Югра». Партнерство с «Лукойлом» позволит «Газпром нефти» быстрее приступить к разработке Карабашского месторождения, извлекаемые запасы которого составляют около 34 млн тонн.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится ко встрече с основателем «Лукойла» Вагитом Аликперовым. Встреча может быть связана с лоббированием интересов нефтяников. В условиях санкционного давления со стороны стран коллективного Запада против России, усилившегося с началом специальной военной операции по защите жителей Донбасса, такое партнерство может стать взаимовыгодным.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»