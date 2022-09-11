В шоу Соловьева внезапно передумали закрывать Ельцин Центр

Оперный певец Москальков заявил, что ЕЦ надо не закрыть, а переформатировать

12 сентября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В начале июня Москальков призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Оперный певец и педагог Сергей Москальков, который называл екатеринбургский Ельцин Центр «либеральным гадюшником», призвал его переформировать. Об этом он заявил в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева). «Понятно, что закрывать „Ельцин Центр“ не надо, его следует переформатировать. Поменять его суть, чтобы руководить стали там другие люди. И делать полезные, патриотичные вещи, которые будут работать на наши традиционные ценности», — сказал он в эфире. В начале июня Москальков призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Сделал он это оригинальным способом — свой призыв певец оформил в арию по мотивам марша «Прощание славянки». Также оперный певец рассказал, что его друзья из telegram-канала «Культурный фронт Z» провели расследование о деятельности «Ельцин Центра» и обнаружили, что литературные премии он дает только «своим». Споры вокруг деятельности «Ельцин Центра» разгораются не первый год. Так ранее режиссер Никита Михалков призвал признать площадку иноагентом, так как она наносит вред обществу. Его поддержала актриса Мария Шукшина. При этом «Ельцин Центр» заявлял, что неоднократно комментировал историю об их признании иноагентом. А замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в екатеринбургском Ельцин Центре нужно создать музей предателей из политических элит.

Оперный певец и педагог Сергей Москальков, который называл екатеринбургский Ельцин Центр «либеральным гадюшником», призвал его переформировать. Об этом он заявил в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева). «Понятно, что закрывать „Ельцин Центр“ не надо, его следует переформатировать. Поменять его суть, чтобы руководить стали там другие люди. И делать полезные, патриотичные вещи, которые будут работать на наши традиционные ценности», — сказал он в эфире. В начале июня Москальков призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Сделал он это оригинальным способом — свой призыв певец оформил в арию по мотивам марша «Прощание славянки». Также оперный певец рассказал, что его друзья из telegram-канала «Культурный фронт Z» провели расследование о деятельности «Ельцин Центра» и обнаружили, что литературные премии он дает только «своим». Споры вокруг деятельности «Ельцин Центра» разгораются не первый год. Так ранее режиссер Никита Михалков призвал признать площадку иноагентом, так как она наносит вред обществу. Его поддержала актриса Мария Шукшина. При этом «Ельцин Центр» заявлял, что неоднократно комментировал историю об их признании иноагентом. А замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в екатеринбургском Ельцин Центре нужно создать музей предателей из политических элит.