Экс-мэра Снежинска сделали почетным гражданином Челябинской области

15 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Михаилу Железнову присвоили звание «Почетного гражданина Челябинской области» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший мэр Снежинска, ныне руководящий Федеральным ядерным центром Михаил Железнов, получил звание «Почетного гражданина Челябинской области». Согласно постановлению губернатора области Алексея Текслера, опубликованному на официальном интернет- портале правовой информации, Железнов получил награду за большой вклад в укрепление обороноспособности страны и социально-экономическое развитие региона. «Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области» Железнову Михаилу Сергеевичу — директору федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Глава региона присвоил почетные звания в разных сферах деятельности. Заслуженным экологом стала Ольга Масалыгина, звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» получили артист Максим Фаустов и заведующая отделом в Челябинском государственном центре народного творчества Елена Артюшкина. Любовь Истомина получила звание «Заслуженный работник социальной защиты населения», а заместитель генерального директора АО «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев стал почетным работником связи и информации. Железнов руководил Снежинском 7 лет. В апреле 2012 года он добровольно подал в отставку в связи с назначением на должность первого зама руководителя Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ). В июне этого же года Железнов возглавил центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший мэр Снежинска, ныне руководящий Федеральным ядерным центром Михаил Железнов, получил звание «Почетного гражданина Челябинской области». Согласно постановлению губернатора области Алексея Текслера, опубликованному на официальном интернет- портале правовой информации, Железнов получил награду за большой вклад в укрепление обороноспособности страны и социально-экономическое развитие региона. «Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области» Железнову Михаилу Сергеевичу — директору федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Глава региона присвоил почетные звания в разных сферах деятельности. Заслуженным экологом стала Ольга Масалыгина, звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» получили артист Максим Фаустов и заведующая отделом в Челябинском государственном центре народного творчества Елена Артюшкина. Любовь Истомина получила звание «Заслуженный работник социальной защиты населения», а заместитель генерального директора АО «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев стал почетным работником связи и информации. Железнов руководил Снежинском 7 лет. В апреле 2012 года он добровольно подал в отставку в связи с назначением на должность первого зама руководителя Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ). В июне этого же года Железнов возглавил центр.