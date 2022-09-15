В Европе испугались союза «контрНАТО» с участием России

Der Spiegel: а Европе опасаются связей России с азиатскими партнерами

15 сентября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Европе называют ШОС «контрНАТО» и опасаются подобного союза Фото: Официальный сайт президента России Россия укрепляет связи с азиатскими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что вызывает волнение и опасения у Европы. Скептически настроенные наблюдатели называют ШОС «контрНАТО». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Шанхайская Организация Сотрудничества — это пример того, как Китай готовится к созданию структур, в которых доминирует Запад. ШОС — это форум по вопросам политики безопасности, в котором за столом сидят ни западноевропейцы, ни американцы, а Беларусь и Иран. Она еще не переросла в своего рода „контрНАТО“, как иногда называют организацию скептически настроенные наблюдатели, — ШОС не является формальным военным союзом, у нее нет пакта о взаимопомощи. Однако это не умаляет того факта, что связи стали крепче», — пишет Der Spiegel. Изначально ШОС была основана лидерами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако URA.RU сообщало, что в организацию в ближайшем времени примут и Иран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры ШОС не планируют объединяться против коллективного Запада. Взаимоотношения выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды.

Россия укрепляет связи с азиатскими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что вызывает волнение и опасения у Европы. Скептически настроенные наблюдатели называют ШОС «контрНАТО». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Шанхайская Организация Сотрудничества — это пример того, как Китай готовится к созданию структур, в которых доминирует Запад. ШОС — это форум по вопросам политики безопасности, в котором за столом сидят ни западноевропейцы, ни американцы, а Беларусь и Иран. Она еще не переросла в своего рода „контрНАТО“, как иногда называют организацию скептически настроенные наблюдатели, — ШОС не является формальным военным союзом, у нее нет пакта о взаимопомощи. Однако это не умаляет того факта, что связи стали крепче», — пишет Der Spiegel. Изначально ШОС была основана лидерами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако URA.RU сообщало, что в организацию в ближайшем времени примут и Иран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры ШОС не планируют объединяться против коллективного Запада. Взаимоотношения выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды.