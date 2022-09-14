В Челябинске сняли с торгов старое общежитие

На торги не было подано ни одной заявки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске не могут продать старое общежитие Всероссийского научно-исследовательского института на Шоссе Металлургов 57. Объект снят с торгов по причине отсутствия заявок, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Снят с продажи находящийся в федеральной собственности объект недвижимого имущества площадью 4 001,7 квадратных метров одновременно с находящимся в федеральной собственности земельным участком площадью 1 569 квадратных метров. На дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, ни одной заявки не поступило», — говорится в документации, размещенной на сайте ДОМ.РФ.

Объект находится в Металлургическом районе в окружении пятиэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры. Согласно протоколу, земля предназначена для эксплуатации существующего общежития. Инженерно-техническое обеспечение шестиэтажного здания находится в неудовлетворительном состоянии, за исключением системы электроснабжения.

Начальная цена лота на аукционе составляла 28 млн, 608 тысяч и 500 рублей. Из них 9 миллионов и 766 тысяч рублей в госкорпорации просили за земельный участок, стоимость здания старого общежития составила 18 миллионов, 842 тысячи, 500 рублей. В ближайшее время лот вновь будет выставлен на продажу.

Ранее не состоялись торги по продаже недостроенного отеля, совладельцем которого является депутат заксобрания региона Сергей Буяков. Здание должны были построить к международным саммитам ШОС и БРИКС.

Площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров Фото: ДОМ.РФ

Начальная цена лота на несостоявшемся аукционе составляла 28 млн 608 тысяч 500 рублей Фото: ДОМ.РФ

Общежитие находится в Металлургическом районе в окружении пятиэтажных домов, объектов социальной инфраструктуры, рядом с остановкой общественного транспорта Фото: ДОМ.РФ