Пермский экс-депутат оценил идею Кадырова о «самомобилизации» в России

Пермский экс-депутат сравнил идею Кадырова о самомобилизации с утопией

Александр Григоренко назвал идею объявления в России «самомобилизации» утопичной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Идея проведения в России «самомобилизации» является «утопией». Такую оценку инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова дал экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что регионы могли бы стимулировать граждан принимать участие в спецоперации на Украине иначе.

«Идея [Рамзана] Кадырова про „самомобилизацию“ регионов сама по себе красивая, но не реализуемая. Регионы толком не смогли справится с созданием региональных батальонов, а тут им предлагают набрать, вооружить и обучить по 1000 человек. Утопия. Вообще, идея создания региональных батальонов была изначально маркетинговой. Правильнее было бы направить средства и усилия регионов на агитацию рекрутов в ВС РФ и дополнительное материальное обеспечение для них», — высказал мнение Григоренко

Ранее Кадыров в своем telegram-канале высказал идею объявить в России «самомобилизацию». Инициировать ее, по мнению главы Чеченской республики, должны регионы. Кадыров отметил, что такой шаг позволил бы закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае формировали два добровольческих батальона для участия в спецоперации: «Парма» и «Молот». Отдельный батальон также предложил сформировать лидер пермских узбеков Джахонгир Джалолов.

Григоренко, подписавший контракт с Минобороны РФ, находился на Украине в течение четырех месяцев. Он заявлял, что стимулировать военнослужащих для участия в СВО можно за счет повышения денежных выплат, снижения административных барьеров для их получения, а также различных социальных льгот.

О проведении специальной военной операции на Украине объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. По его словам, СВО нужно было начать ради защиты ДНР и ЛНР.