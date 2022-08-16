Лидер пермских узбеков раскрыл детали набора добровольцев

Желающие вступить в батальон добровольцев звонят из разных регионов страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидеру пермских узбеков Джахонгиру Джалолову, призвавшего земляков отправиться на Украину для участия в спецоперации, стали поступать первые заявки от добровольцев. В беседе с URA.RU Джалолов подчеркнул, что набор добровольцев «идет по всей России».

«Мы работаем [с добровольцами] по всей России, но только с теми, кто является выходцами из стран Средней Азии и имеют гражданство РФ. На днях позвонили мне из другого региона и говорят, что мы хотим вступить именно в батальон „Амира Тимура“. То есть, мы в это направление [формирование добробата] очень точно попали. Звонков поступает очень много», — признался Джалолов.

При этом он отказался раскрывать данные о количестве добровольцев, пожелавших вступить в батальон, «пока не будет набрано необходимое количество людей». Ранее Джалолов, являющийся председателям организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края», обратился к своим землякам, записав видеообращение. В нем он призвал узбеков поддержать российские войска, участвующие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

На публичное заявление Джалолова отреагировали в посольстве республики Узбекистан в РФ. Представители дипмиссии напомнили соотечественникам об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории другого государства. Сам Джалолов признался, что после озвученного им призыва, в его адрес стали поступать угрозы от земляков.

Спецоперация началась на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.