Лидер пермских узбеков раскрыл детали набора добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Желающие вступить в батальон добровольцев звонят из разных регионов страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеру пермских узбеков Джахонгиру Джалолову, призвавшего земляков отправиться на Украину для участия в спецоперации, стали поступать первые заявки от добровольцев. В беседе с URA.RU Джалолов подчеркнул, что набор добровольцев «идет по всей России».

«Мы работаем [с добровольцами] по всей России, но только с теми, кто является выходцами из стран Средней Азии и имеют гражданство РФ. На днях позвонили мне из другого региона и говорят, что мы хотим вступить именно в батальон „Амира Тимура“. То есть, мы в это направление [формирование добробата] очень точно попали. Звонков поступает очень много», — признался Джалолов.

При этом он отказался раскрывать данные о количестве добровольцев, пожелавших вступить в батальон, «пока не будет набрано необходимое количество людей». Ранее Джалолов, являющийся председателям организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края», обратился к своим землякам, записав видеообращение. В нем он призвал узбеков поддержать российские войска, участвующие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

На публичное заявление Джалолова отреагировали в посольстве республики Узбекистан в РФ. Представители дипмиссии напомнили соотечественникам об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории другого государства. Сам Джалолов признался, что после озвученного им призыва, в его адрес стали поступать угрозы от земляков.

Спецоперация началась на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Лидеру пермских узбеков Джахонгиру Джалолову, призвавшего земляков отправиться на Украину для участия в спецоперации, стали поступать первые заявки от добровольцев. В беседе с URA.RU Джалолов подчеркнул, что набор добровольцев «идет по всей России». «Мы работаем [с добровольцами] по всей России, но только с теми, кто является выходцами из стран Средней Азии и имеют гражданство РФ. На днях позвонили мне из другого региона и говорят, что мы хотим вступить именно в батальон „Амира Тимура“. То есть, мы в это направление [формирование добробата] очень точно попали. Звонков поступает очень много», — признался Джалолов. При этом он отказался раскрывать данные о количестве добровольцев, пожелавших вступить в батальон, «пока не будет набрано необходимое количество людей». Ранее Джалолов, являющийся председателям организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края», обратился к своим землякам, записав видеообращение. В нем он призвал узбеков поддержать российские войска, участвующие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На публичное заявление Джалолова отреагировали в посольстве республики Узбекистан в РФ. Представители дипмиссии напомнили соотечественникам об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории другого государства. Сам Джалолов признался, что после озвученного им призыва, в его адрес стали поступать угрозы от земляков. Спецоперация началась на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...