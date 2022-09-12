Пермский экс-депутат призвал повысить выплаты за участие в СВО

13 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Григоренко, участвующим в СВО военнослужащим нужно платить не менее 300 тыс рублей в месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский экс-депутат Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации, призвал повысить выплаты военнослужащим и раненным в ходе участия в СВО. В беседе с URA.RU он высказал мнение, что размер выплат должен составлять не менее 300 тысяч рублей в месяц. «Мое мнение: необходимо общие выплаты довести до 300 тысяч рублей. Не помешали бы „подъемные“, хотя бы в размере 30 тысяч рублей. Эту сумму военнослужащий мог бы потратить, к примеру, на приобретение нужного ему снаряжения. Кроме этого, сейчас процедура начисления выплат излишне бюрократизирована — чтобы их получить, нужно пройти все „круги ада“», — пояснил Григоренко, отметив, что это «приводит к демотивации» тех, кто участвует в СВО. Бывший депутат также считает, что повысить интерес к участию в СВО, к примеру, можно за счет предоставления льготной ипотеки «при условии заключения и прохождения до конца краткосрочного контракта». Ранее Григоренко отметил необходимость наносить как можно больше ударов по гражданской инфраструктуре западной части Украины. Экс-депутат законодательного собрания Прикамья принимал участие в спецоперации с апреля по сентябрь. Он проходил контрактную службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков. Спецоперация на Украине ведется российской армией с конца февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию этой страны.

Пермский экс-депутат Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации, призвал повысить выплаты военнослужащим и раненным в ходе участия в СВО. В беседе с URA.RU он высказал мнение, что размер выплат должен составлять не менее 300 тысяч рублей в месяц. «Мое мнение: необходимо общие выплаты довести до 300 тысяч рублей. Не помешали бы „подъемные“, хотя бы в размере 30 тысяч рублей. Эту сумму военнослужащий мог бы потратить, к примеру, на приобретение нужного ему снаряжения. Кроме этого, сейчас процедура начисления выплат излишне бюрократизирована — чтобы их получить, нужно пройти все „круги ада“», — пояснил Григоренко, отметив, что это «приводит к демотивации» тех, кто участвует в СВО. Бывший депутат также считает, что повысить интерес к участию в СВО, к примеру, можно за счет предоставления льготной ипотеки «при условии заключения и прохождения до конца краткосрочного контракта». Ранее Григоренко отметил необходимость наносить как можно больше ударов по гражданской инфраструктуре западной части Украины. Экс-депутат законодательного собрания Прикамья принимал участие в спецоперации с апреля по сентябрь. Он проходил контрактную службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков. Спецоперация на Украине ведется российской армией с конца февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию этой страны.