В Свердловской области появятся экспресс-тесты, определяющие некачественные продукты

Ученые коммерциализируют результаты своих исследований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с китайскими и индийскими коллегами займутся разработкой новых тест-систем, которые помогут обнаружить патогенные бактерии в пищевых продуктах. Эффективность полученных тест-систем проверят ученые трех стран: России, Индии и Китая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. Срок реализации проекта — конец 2024 года.

«Уральские ученые победили в конкурсе совместных исследовательских проектов в рамках БРИКС. Сенсоры можно будет использовать для быстрого и эффективного определения безопасности продуктов питания в пищевой промышленности, а также в медицинской и клинической диагностике. Эффективность полученных тест-систем проверят в России, Индии и Китае», — сказано в сообщении.

Заболевания пищевого происхождения связаны с заражением различными патогенами пищевых продуктов. «Мы выделили четыре вида патогенов, характерных для трех стран. Вместе мы разработаем методику совместного селективного распознавания кишечных бактерий. Разработанные нами сенсоры смогут применять предприятия общественного питания, пищевые производства, а также медицинские учреждения», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что специалисты УрФУ работают над созданием продуктов, которые помогут предотвратить онкологические заболевания. Такие продукты обогащены биологически активными веществами (БАВ).

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.