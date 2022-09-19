Губернатор Махонин почтил память жертв стрельбы в пермском вузе

20 сентября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин возложил цветы на территории университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы у входа в кампус пермского госуниверситета (ПГНИУ) в память о жертвах стрельбы в вузе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память погибших при трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В годовщину со дня происшествия глава Прикамья возложил цветы на территории университета у корпуса №5 — в месте, где 20 сентября жители Прикамья организовали стихийный мемориал», — передает пресс-служба. Все желающие также могут придти сегодня на место и возложить цветы. В годовщину трагедии пермяки вспоминают события того дня. В самом университете устроили памятные мероприятия: концерт, организованный студентами, открытая дискуссия о насилии и совещание по безопасности. Стрельба в ПНГИУ произошла ровно год назад 20 сентября 2021 года. Тогда погибло 6 человек и пострадало около 50. Стрельбу устроил студент юрфака Тимур Бекмансуров, над которым сейчас проходит суд. Свою вину напавший полностью признал. Также URA.RU рассказывало чем живет дом, где до недавнего времени проживала семья Бекмансуровых. Большинство соседей с напавшим на вуз никогда не виделись.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы у входа в кампус пермского госуниверситета (ПГНИУ) в память о жертвах стрельбы в вузе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память погибших при трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В годовщину со дня происшествия глава Прикамья возложил цветы на территории университета у корпуса №5 — в месте, где 20 сентября жители Прикамья организовали стихийный мемориал», — передает пресс-служба. Все желающие также могут придти сегодня на место и возложить цветы. В годовщину трагедии пермяки вспоминают события того дня. В самом университете устроили памятные мероприятия: концерт, организованный студентами, открытая дискуссия о насилии и совещание по безопасности. Стрельба в ПНГИУ произошла ровно год назад 20 сентября 2021 года. Тогда погибло 6 человек и пострадало около 50. Стрельбу устроил студент юрфака Тимур Бекмансуров, над которым сейчас проходит суд. Свою вину напавший полностью признал. Также URA.RU рассказывало чем живет дом, где до недавнего времени проживала семья Бекмансуровых. Большинство соседей с напавшим на вуз никогда не виделись.