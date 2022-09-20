Пермякам за снос здания в центре города готовы заплатить 2,5 млн

За 2,5 млн рублей подрядчик должен снести здание и вывезти строительный мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГБУ здравоохранения Пермского края «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» объявило конкурс на снос одного из своих корпусов. За демонтаж деревянного одноэтажного строения потенциальному подрядчику предлагают более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).

«Предмет муниципального контракта: проведение работ по сносу здания по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 96, литер 10. Полный комплексный демонтаж и снос лечебно-санитарного здания, нежилого, количество этажей — 1. Начальная и максимальная цена контракта — 2 540 981 рубль», — сообщается в техзадании к госзакупке.

За указанную цену подрядчику необходимо демонтировать корпус, разобрать бетонный фундамент и вывезти строительный мусор на полигон. Кроме того, исполнитель обязан провести рекультивацию и озеленение земельного участка, на котором расположено здание. Итоги аукциона должны подвести 28 сентября.

Сейчас инфекционная больница располагается в деревянных корпусах барачного и павильонного типов 1876—1917 годов постройки. На месте старых зданий в центре Перми построят новый корпус краевой клинической больницы. На эти цели правительство РФ выделило 1 миллиард рублей. В распоряжении федерального кабмина говорится, что к концу 2022 года техническая готовность объекта должна составлять 35%. Новый корпус будет рассчитан на 230 коек.