23 сентября 2022

В США назвали главную проблему ВСУ с переданными Западом танками

Military Watch Magazine: Запад поставляет Украине танки, которыми Киев не сможет воспользоваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад поставляет Украине танки, которыми Киев не сможет воспользоваться Фото:

У западных стран почти не осталось запасов танков Т-72, поэтому они начали передавать Киеву боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

Как отмечается в статье, Украина получит словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. «Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — подчеркивают авторы материала. По их словам, Западу пришлось начать передавать Киеву такие вооружения после того, как в Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72.

Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Ранее телеканал RT передавал, что в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой.

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У западных стран почти не осталось запасов танков Т-72, поэтому они начали передавать Киеву боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. Как отмечается в статье, Украина получит словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. «Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — подчеркивают авторы материала. По их словам, Западу пришлось начать передавать Киеву такие вооружения после того, как в Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Ранее телеканал RT передавал, что в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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