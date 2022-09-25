В Перми будут судить члена банды лжеброкеров

Обвиняемого ждет суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми расследуется дело банды лжеброкеров, которые, по версии следователей, похитили более 10 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против одного из 16 мошенников, который заключил досудебное соглашение.

«Обвиняемый — житель Перми, входил в состав преступной группы, целью которой было хищение денежных средств у граждан. Мошенники предлагали им разместить денежные средства на биржевых площадках международного финансового рынка. Вводя в заблуждение потерпевших, они использовали информационные технологии и программы для удаленного доступа к компьютерам потерпевших», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отмечают, что граждане сами переводили деньги, либо злоумышленники похищали их без ведома владельцев.

С 2015 по 2019 годы банде удалось обмануть более 20 человек на общую сумму в более 10 млн рублей. Четверо соучастников уже заключили досудебные соглашения со следствием, дела в отношении семерых еще расследуются, а пять подозреваемых находятся в международном розыске.