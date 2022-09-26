26 сентября 2022

В Дагестане создадут штаб по вопросам о частичной мобилизации

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Отправка призывников. Курган, призывники, рупор, мобилизация, отправка призывников
Депутатам дано поручение находиться в городах и районах, которые они представляют Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Дагестане решили создать штаб по вопросам частичной мобилизации. Об этом рассказал председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

«Мною принято решение о создании в Народном собрании штаба по оказанию помощи населению по этим вопросам», — доложил он, пишет ТАСС. «С заявлениями о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь, обращайтесь в электронную приемную на официальном сайте Народного собрания региона (nsrdag@yandex.ru) или по телефону 8 (8722) 67-33-25 (с 9:00 до 20:00)», — уточнил председатель Народного собрания Дагестана.

Он добавил, что депутатам дано поручение находится в городах и районах, которые они представляют и оказывать необходимую помощь населению. Заур Аскендеров подчеркнул, что критерии призыва, установленные президентом РФ Владимиром Путиным, должны выполняться в республике Дагестан неукоснительно.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Ранее стало известно, что в Якутии создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Члены клуба будут заниматься обращениями граждан, а также ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину.

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В Дагестане решили создать штаб по вопросам частичной мобилизации. Об этом рассказал председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. «Мною принято решение о создании в Народном собрании штаба по оказанию помощи населению по этим вопросам», — доложил он, пишет ТАСС. «С заявлениями о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь, обращайтесь в электронную приемную на официальном сайте Народного собрания региона (nsrdag@yandex.ru) или по телефону 8 (8722) 67-33-25 (с 9:00 до 20:00)», — уточнил председатель Народного собрания Дагестана. Он добавил, что депутатам дано поручение находится в городах и районах, которые они представляют и оказывать необходимую помощь населению. Заур Аскендеров подчеркнул, что критерии призыва, установленные президентом РФ Владимиром Путиным, должны выполняться в республике Дагестан неукоснительно. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Ранее стало известно, что в Якутии создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Члены клуба будут заниматься обращениями граждан, а также ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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