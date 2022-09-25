Куйвашев дал военкому важную установку о мобилизации

Губернатор Свердловской области попросил следить за призывниками, не подходящими для мобилизации

Евгений Куйвашев еще не высказывался о мобилизации открыто Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил свердловского военкома Сергея Чиркова отсеивать призывников, не попадающих под критерии частичной мобилизации, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным и Минобороны РФ. Об этом URA.RU рассказал один из участников совещания в формате ВКС 23 сентября.

«Губернатор заявил, что необходимо более внимательно относиться к призыву, выписыванию повесток. Чтобы не было ошибок, как в других регионах, когда мобилизуют, например, не служивших людей или с проблемами по здоровью. А если такие ошибки все же допущены, нужно их исправлять», — поделился собеседник. Еще один источник добавил, что другое важное направление работы сейчас — бронирование работников предприятий. «Здесь индивидуально придется работать», — передал вводную он.

В областном департаменте информполитики на момент публикации получить комментарий о содержании совещания под руководством Куйвашева не удалось. А Чирков утром 26 сентября в разговоре с URA.RU сослался на занятость, после чего на звонки корреспондента не отвечал.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

За день до совещания у Куйвашева, 22 сентября, в Асбесте призвали заведующего хирургическим отделением местной больницы 59-летнего Виктора Дьячка, имеющего серьезные проблемы со здоровьем. После резонанса в СМИ и соцсетях мужчину отправили домой.

Накануне такой же установкой, как у Куйвашева, выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Но сделал это публично, в видеообращении к жителям региона.