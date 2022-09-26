Руководители ФСБ приехали к свердловской школе Руководство ФСБ приняло участие в мероприятии по случаю столетия контрразведчицы 27 сентября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 + Руководство отдела УФСБ по Серову приехало к городской школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У здания школы Серова отметили 100 лет со дня рождения контрразведчика СМЕРШ Августы Поликарповой. На мероприятие приехали руководители отдела УФСБ Серова, представители администрации и ветераны Великой отечественной войны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Мемориально-памятное мероприятие посетили руководитель отдела УФСБ Серова Дмитрий Шайдуров и его заместитель Виктор Сорвчаев», — сообщили в пресс-службе. Школьники с флагом России промаршировали по площади перед школой с флагом России. К мемориальной доске Поликарповой возложили цветы. Мероприятие проводилось при содействии ветеранской организации УФСБ России по Центральному военному округу. На линейке у школы собрались школьники, студенты и другие неравнодушные жители города. Поликарпова служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны, с апреля 1943 по май 1946 года. Бывшая сотрудница СМЕРШ скончалась в феврале 2020 года. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области У здания школы Серова отметили 100 лет со дня рождения контрразведчика СМЕРШ Августы Поликарповой. На мероприятие приехали руководители отдела УФСБ Серова, представители администрации и ветераны Великой отечественной войны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Мемориально-памятное мероприятие посетили руководитель отдела УФСБ Серова Дмитрий Шайдуров и его заместитель Виктор Сорвчаев», — сообщили в пресс-службе. Школьники с флагом России промаршировали по площади перед школой с флагом России. К мемориальной доске Поликарповой возложили цветы. Мероприятие проводилось при содействии ветеранской организации УФСБ России по Центральному военному округу. На линейке у школы собрались школьники, студенты и другие неравнодушные жители города. Поликарпова служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны, с апреля 1943 по май 1946 года. Бывшая сотрудница СМЕРШ скончалась в феврале 2020 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям