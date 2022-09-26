26 сентября 2022

Руководители ФСБ приехали к свердловской школе

Руководство ФСБ приняло участие в мероприятии по случаю столетия контрразведчицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, уаз патриот, фсб россии
Руководство отдела УФСБ по Серову приехало к городской школе Фото:

У здания школы Серова отметили 100 лет со дня рождения контрразведчика СМЕРШ Августы Поликарповой. На мероприятие приехали руководители отдела УФСБ Серова, представители администрации и ветераны Великой отечественной войны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Мемориально-памятное мероприятие посетили руководитель отдела УФСБ Серова Дмитрий Шайдуров и его заместитель Виктор Сорвчаев», — сообщили в пресс-службе. Школьники с флагом России промаршировали по площади перед школой с флагом России. К мемориальной доске Поликарповой возложили цветы.

Мероприятие проводилось при содействии ветеранской организации УФСБ России по Центральному военному округу. На линейке у школы собрались школьники, студенты и другие неравнодушные жители города.

Поликарпова служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны, с апреля 1943 по май 1946 года. Бывшая сотрудница СМЕРШ скончалась в феврале 2020 года.

Фото:

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У здания школы Серова отметили 100 лет со дня рождения контрразведчика СМЕРШ Августы Поликарповой. На мероприятие приехали руководители отдела УФСБ Серова, представители администрации и ветераны Великой отечественной войны, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Мемориально-памятное мероприятие посетили руководитель отдела УФСБ Серова Дмитрий Шайдуров и его заместитель Виктор Сорвчаев», — сообщили в пресс-службе. Школьники с флагом России промаршировали по площади перед школой с флагом России. К мемориальной доске Поликарповой возложили цветы. Мероприятие проводилось при содействии ветеранской организации УФСБ России по Центральному военному округу. На линейке у школы собрались школьники, студенты и другие неравнодушные жители города. Поликарпова служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны, с апреля 1943 по май 1946 года. Бывшая сотрудница СМЕРШ скончалась в феврале 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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