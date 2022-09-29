Женщина заявила, что на сборы мобилизованного уходит много денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Бабушка одного из мобилизованных жителей Челябинска отчитала военторги за повышение цен на товары в период частичной мобилизации. Она назвала таких предпринимателей сволочами.

«Бессовестные те люди, которые пользуются моментом, что ребята уходят в армию. На телефоны цены подняли, на белье подняли. Они думают, что разбогатеют? Кому война, а кому мать родная? Сволочи, короче!», — возмутилась женщина.

По ее словам, на приобретение всего необходимого для мобилизационного сбора потребовалось много денег. Мужчин собирают целыми семьями. Мобилизованные приходят к военкомату в своей форме, берцах, вещмешком, спальником. Многие общались с уже мобилизованными, и знают, что с обеспечением возникают определенные проблемы.

Власти области уже занялись этим вопросом. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер, мобилизованных обеспечат теплыми вещами, теплой обувью, шапками, перчатками. Также для бойцов закупят газовые горелки и фонари. Каждого отбывающего обеспечат личной аптечкой, и на всякий случай будут и сухие пайки.

С начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, челябинцы начали скупать военную экипировку. Наибольшим спросом пользуются военные берцы. За несколько дней магазины стали испытывать недостаток обуви из-за наплыва покупателей.

В рамках частичной мобилизации планируют призвать около 300 тысяч мобилизованных граждан. Все они должны соответствовать необходимым критериям отбора. В случае нарушения частичной мобилизации, гражданам рекомендуют обращаться на горячие линии.