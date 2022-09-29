Вице-губернатор ХМАО: военная прокуратура поможет исправить ошибки мобилизации

30 сентября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Военная прокуратура исправляет ошибки мобилизации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военная прокуратура поможет исправить ошибки, допущенные во время мобилизации. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который инспектирует одну из воинских частей, куда были доставлены мобилизованные югорчане. «На этапе боевого слаживания, переподготовки вот это все и будет выясняться (способность к службе — прим. URA.RU). Дам информацию, что здесь последние трое суток плотно работает военная прокуратура, стараясь охватить все группы, со всех субъектов. С каждым, конечно, не получается беседовать, но в коллективах и с вопросами они работают. Кто когда призывался, где служил и имеют ли боевой опыт — это все они отслеживают, в том числе и законность принимаемых решений», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе правительственная группа по исправлению ошибок, допущенных при частичной мобилизации. Она будет работать, в том числе, и с жалобами населения.



Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Военная прокуратура поможет исправить ошибки, допущенные во время мобилизации. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который инспектирует одну из воинских частей, куда были доставлены мобилизованные югорчане. «На этапе боевого слаживания, переподготовки вот это все и будет выясняться (способность к службе — прим. URA.RU). Дам информацию, что здесь последние трое суток плотно работает военная прокуратура, стараясь охватить все группы, со всех субъектов. С каждым, конечно, не получается беседовать, но в коллективах и с вопросами они работают. Кто когда призывался, где служил и имеют ли боевой опыт — это все они отслеживают, в том числе и законность принимаемых решений», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе правительственная группа по исправлению ошибок, допущенных при частичной мобилизации. Она будет работать, в том числе, и с жалобами населения. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.