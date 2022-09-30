Военнослужащий заявил, что это — священный долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сергей, военнослужащий из Свердловской области, после церемонии вручения боевого оружия в воинской части в Елани заявил, что сейчас пришло время встать на защиту Отечества также, как это сделали отцы, деды и прадеды. В видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ, он пояснил, что это «священный долг».

«Действительно, пришло наше время, и мы должны, как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту Отечества. Это наш священный долг», — сказал Сергей.

Военнослужащий добавил, что уже вовсю идет подготовка. «Занятия уже начались. Атмосфера — хорошая. Мы друг другу помогаем. [Здесь] много боевых офицеров, которые дают практические советы», — рассказал военный.

Ранее URA.RU писало, что более ста мобилизованным свердловчанам торжественно вручили боевые автоматы АК-74 в окружном учебном центре в Елани. Командир мотострелкового полка уточнил, что в дальнейшем мобилизованные будут проходить подготовку и выполнять поставленные задачи.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).