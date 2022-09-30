Мобилизованный свердловчанин: мы должны встать на защиту Отечества, как наши отцы и деды. Видео

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Военнослужащий заявил, что это — священный долг Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сергей, военнослужащий из Свердловской области, после церемонии вручения боевого оружия в воинской части в Елани заявил, что сейчас пришло время встать на защиту Отечества также, как это сделали отцы, деды и прадеды. В видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ, он пояснил, что это «священный долг».

«Действительно, пришло наше время, и мы должны, как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту Отечества. Это наш священный долг», — сказал Сергей.

Военнослужащий добавил, что уже вовсю идет подготовка. «Занятия уже начались. Атмосфера — хорошая. Мы друг другу помогаем. [Здесь] много боевых офицеров, которые дают практические советы», — рассказал военный.

Ранее URA.RU писало, что более ста мобилизованным свердловчанам торжественно вручили боевые автоматы АК-74 в окружном учебном центре в Елани. Командир мотострелкового полка уточнил, что в дальнейшем мобилизованные будут проходить подготовку и выполнять поставленные задачи.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Сергей, военнослужащий из Свердловской области, после церемонии вручения боевого оружия в воинской части в Елани заявил, что сейчас пришло время встать на защиту Отечества также, как это сделали отцы, деды и прадеды. В видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ, он пояснил, что это «священный долг». «Действительно, пришло наше время, и мы должны, как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту Отечества. Это наш священный долг», — сказал Сергей. Военнослужащий добавил, что уже вовсю идет подготовка. «Занятия уже начались. Атмосфера — хорошая. Мы друг другу помогаем. [Здесь] много боевых офицеров, которые дают практические советы», — рассказал военный. Ранее URA.RU писало, что более ста мобилизованным свердловчанам торжественно вручили боевые автоматы АК-74 в окружном учебном центре в Елани. Командир мотострелкового полка уточнил, что в дальнейшем мобилизованные будут проходить подготовку и выполнять поставленные задачи. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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