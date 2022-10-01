РФ вывели войска из Лимана, Кадыров призвал ввести военное положение: главное об СВО к 1 октября

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Военные РФ оставили Красный Лиман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вывела союзные силы из Красного Лимана. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в некоторых российских регионах военное положение. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 октября.

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Россия вывела союзные силы из Красного Лимана. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в некоторых российских регионах военное положение. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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