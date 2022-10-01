РФ вывели войска из Лимана, Кадыров призвал ввести военное положение: главное об СВО к 1 октября

Военные РФ оставили Красный Лиман
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вывела союзные силы из Красного Лимана. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в некоторых российских регионах военное положение. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 октября.
- Российская армия вывела войска из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в произошедшем главу ЦВО Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана. За генерал-полковника сразу вступились;
- Кадыров призвал ввести военное положение в приграничных регионах России и выступил за использование маломощного ядерного оружия. В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил расширить географию спецоперации;
- В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ в обстреле жилого дома. Корреспондент URA.RU сообщил, что им оказался бывший сотрудник МВД Херсона Евгений Великоселский;
- ВСУ обстреляли прибрежную зону Энергодара, рассказали в военно-гражданской администрации города. При обстреле никто не пострадал;
- Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, если президент страны Владимир Зеленский проявит заинтересованность. Ранее Зеленский заявлял, что Украина не хочет вести переговоры.