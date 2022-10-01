В Херсоне задержали экс-сотрудника МВД, помогавшего ВСУ

01 октября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Евгения Великосельского задержали за помощь ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне задержали экс-сотрудника МВД Евгения Великосельского, который помог украинским военным обстрелять жилой дом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Я был майором полиции в МВД Херсонской области. Ко мне обратился мой бывший коллега незадолго до того, как в этот дом попала ракета. Он попросил меня скинуть координаты этого дома. По его словам, здесь жили сотрудники полиции. Я отправил ему координаты в мессенджере, после чего по дому был нанесен удар», — рассказал Великосельский URA.RU. Великосельский заявил, что не был в курсе о планах удара по дому. По его словам, ему не платили за работу и других заданий он не получал. ВСУ ударили по многоквартирному дому в Херсоне еще в сентябре. Там не проживали сотрудники полиции. В результате удара два человека погибли, еще четверо оказались ранены. Херсонская область находится под контролем российской армии в связи со спецоперацией РФ на Украине, из-за чего ВСУ неоднократно наносили удары по региону. Спецоперация проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была демилитаризация Украины.

В Херсоне задержали экс-сотрудника МВД Евгения Великосельского, который помог украинским военным обстрелять жилой дом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Я был майором полиции в МВД Херсонской области. Ко мне обратился мой бывший коллега незадолго до того, как в этот дом попала ракета. Он попросил меня скинуть координаты этого дома. По его словам, здесь жили сотрудники полиции. Я отправил ему координаты в мессенджере, после чего по дому был нанесен удар», — рассказал Великосельский URA.RU. Великосельский заявил, что не был в курсе о планах удара по дому. По его словам, ему не платили за работу и других заданий он не получал. ВСУ ударили по многоквартирному дому в Херсоне еще в сентябре. Там не проживали сотрудники полиции. В результате удара два человека погибли, еще четверо оказались ранены. Херсонская область находится под контролем российской армии в связи со спецоперацией РФ на Украине, из-за чего ВСУ неоднократно наносили удары по региону. Спецоперация проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была демилитаризация Украины.